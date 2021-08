Rubavano in una casa, sorpresi dai carabinieri: ladro arrestato, complici in fuga

Venerdì 27 Agosto 2021, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 08:50

Furto sventato, un ladro arrestato e complici in fuga attivamente ricercati. E' l'operazione dei carabinieri della compagnia di Latina nell'ambito dei servizi per “Estate sicura” coordinati dal comandante provinciale dell'Arma, colonnello Lorenzo D’Aloia.

Attività orientata, in particolare, a prevenire e contrastare il fenomeno dei furti in appartamento che desta particolare allarme sociale. Servizi mirati, in tal senso, sono stati disposti dal comandante interinale della compagnia, il tenente Monica Loforese.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti nei pressi di un’abitazione del centro cittadino, dove alcuni malviventi si erano introdotti rompendo una finestra. Alla vista dei militari sono fuggiti, ma uno di loro - 24 anni, originario della provincia di Frosinone - è stato raggiunto e bloccato. Aveva con sé una ricetrasmittente, utilizzata verosimilmente per comunicare con i complici, e uno zaino contenente svariati arnesi atti allo scasso , il tutto sottoposto a sequestro.

Sono in corso attivamente le indagini finalizzate alla cattura dei complici, evidentemente ben organizzati a compiere “colpi” dello stesso genere, ed al recupero dei monili in oro che i ladri sono riusciti in parte a rubare.