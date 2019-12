A Latina si farà il nuovo ospedale con risorse pubbliche, il Pd: la Regione pronta a stanziare 230 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario provinciale Pd Claudio Moscardelli e i consiglieri regionali Pd Enrico Forte e Salvatore La Penna hanno incontrato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato e annunciano che «è arrivato martedì il via libera per destinare le risorse necessarie per il nuovo ospedale di Latina che sostituirà il Santa Maria Goretti».«Sorgerà - spiegano i tre esponenti Dem - sull’area di proprietà della Regione Lazio di 13 ettari situata in prossimità di Borgo Piave, vicina quindi alla Pontina.È con grande soddisfazione che il PD annuncia questa scelta in favore del nostro territorio e si ringraziano l’assessore regionale D’Amato e il Presidente Zingaretti per questo investimento di grande valore per la sanità pontina. Insieme alla stabilizzazione dei precari , all’assunzione di personale infermieristico e medico, all’investimento in tecnologia , alla salvaguardia di tutti i Punti di Primo Intervento e alla decisone di ampliare il servizio dei PPI con le Case della Salute rafforzando il pilastro della sanità territoriale, la Regione Lazio fa un grande investimento sull’edilizia sanitaria e, dopo aver stanziato le risorse necessarie per realizzare l’ospedale del Golfo a Formia, sceglie di realizzare il nuovo ospedale Dea di II livello a Latina. La Regione sta approntando il provvedimento per l’aggiornamento della rete ospedaliera e dall’ultima riunione è scaturita la decisione di inserire la nuova struttura ospedaliera di Borgo Piave che sostituirà il Santa Maria Goretti con lo stanziamento di 230 milioni di risorse pubbliche attinte al fondo per l’edilizia sanitaria di 800 milioni della Regione Lazio finalmente sbloccato con il risanamento dei conti» .