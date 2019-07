Una densa nuvola di fumo nero, visibile anche a Latina. E' il risultato di un incendio che è divampato nella zona di Borgo San Michele, tra il capoluogo e Pontinia, in un deposito di pneumatici in stato di abbandono. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco nella ex fabbrica che realizzava gomme ed è chiusa da tempo.



Allertati anche i tecnici della Asl e dell'Arpa Lazio per verificare la condizione dell'aria a causa del fumo sprigionato dall'incendio.