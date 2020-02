4 minori minacciati, picchiati e derubati in centro ad Aprilia: ad accerchiarli 8 giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4 minorenni sono stati accerchiati, minacciati e aggrediti sabato sera in pieno centro ad Aprilia: almeno 8 giovani - tra i 16 e i 18 anni - li avrebbero picchiati per poi portargli via i cellulari e fuggire. Alla scena hanno assistito dei passanti che hanno poi chiamato i carabinieri. Ora ci sono delle indagini in corso. I 4 minori per fortuna hanno riportato solo qualche livido, ma sicuramente un enorme spavento oltre ad averci rimesso il telefono. La denuncia arriva dalla coordinatrice di Italia Viva, Katiuscia Baldassarre: “Questo episodio purtroppo, - spiega - non è un fatto isolato e non possiamo fare finta di niente. La nostra città è cresciuta e ha bisogno di più controllo delle forze dell'ordine e più telecamere nei luoghi sensibili. Lo spaccio e la delinquenza minorile, sta aumentando nella nostra città e noi dobbiamo essere in grado di gestire il tutto capendo cosa manca. Forse non vengono seguiti abbastanza? Forse la città, non offre nulla ai nostri ragazzi? Abbiamo il dovere di capire esattamente come intervenire e lo dico come mamma e non solo come politico”.