Chi ha messo il naso fuori di casa in questi giorni non ha potuto non percepire quanto sia leggera la zona rossa natalizia: tutto, o quasi, è basato sul nostro autogoverno e sul nostroanche senso di responsabilità. In questo contesto si capisce meglio la disposizione del decreto legge che governa i comportamenti collettivi in questi giorni e che consente di uscire anche al di fuori dei confini comunali per acquisti che non si possono fare nel proprio comune.

La norma, come è specificato nelle risposte alle domande più frequenti (Faq) consultabili sul sito www.governo.it, si spinge a consentire di fare acquisti in un altro comune anche per merce che si può trovare a prezzo più basso. L'unico filtro disposto dalla legge alla libertà assoluta di circolazione è la necessità di autocertificare questa esigenza.

In parole povere si può uscire dai confini comunali per comprare qualcosa, basta specificarlo sull'autocertificazione che è obbligatorio portare con sé.

Ecco, la chiave di questi giorni è l'autocertificazione: lo Stato si fida di quello che dichiariamo perché in realtà ci consente di largheggiare negli spostamenti. Sta a noi uscire solo per l'indispensabile e vedere poche persone fra parenti e amici. Sta al nostro senso di responsabilità limitare i contatti perché statisticamente meno contatti si hanno e meno il virus circola. Ieri in Italòia sono stati intercettati quasi 20.000 nuovi contagi, circa il 5% di queste persone finirà in ospedale. Tantissimi. Questo numero dovrebbe contare più delle autocertificazioni.

