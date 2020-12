Natale in zona rossa, dall'autocertificazione alle seconde case: tutto ciò che si può fare (e non fare) oggi

Natale in zona rossa. Vietati gli assembramenti, negozi chiusi, spostamenti (si può uscire in coppia o trasferirsi con tutta la famiglia nella seconda casa), pranzo, messa. Tutto quello che c'è da sapere nel secondo giorno di divieto imposto dal decreto del governo. Fondamentale resta l’autocertificazione. Ecco una breve guida.

L’autocertificazione

Tutti gli spostamenti sono possibili con il modulo di autocertificazione. Nel modulo gli spostamenti vanno indicati alla voce «motivi consentiti dalla normativa vigente». - Si deve indicare il luogo di partenza e la destinazione, ma per il rispetto della privacy non va indicata l’identità della persona alla quale si fa visita. - Chi non ha possibilità di stampare il modulo può chiederlo al momento del controllo e compilarlo davanti alle forze dell’ordine.

Decreto Natale, le otto regole per uscire di casa senza rischiare le multe (anche in zona rossa)

Il pranzo

I consigli degli esperti. Opportuno trascorrere le feste con il proprio nucleo familiare, al massimo due invitati. Indossare la mascherina quando non si sta a tavola e la distanza. Tenere le finestre aperte oppure areare le stanze almeno 2 o 3 minuti ogni ora. Tenere gli anziani e le persone fragili lontani dai bambini, se possibile in due tavoli separati quando si mangia. A tavola attenzione alle posate e ai bicchieri. Detergere e disinfettare le mani prima e dopo lo scambio dei doni.

Visite in coppia

Si può andare a visitare parenti e amici, ma nella stessa macchina potranno stare soltanto due adulti, consentito invece portare minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nel decreto è specificato che lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco e si deve rimanere nella propria regione. Possono uscire dalla regione solo «i residenti nei comuni sotto i cinquemila abitanti, sempre però entro i 30 chilometri dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia». Chi va a trovare parenti e amici può anche fermarsi a dormire.

Natale, dai controlli di polizia nelle case del Belgio alle feste in Sudafrica con 250 persone: come saranno le feste nel mondo

Bar e ristoranti

Tutti i locali pubblici sono chiusi. Per chi vuole è consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.

Controlli nelle case

Per stare insieme al pranzo di Natale ci sono alcune raccomandazioni degli scienziati. Non possono esserci controlli all’interno delle case, a meno che non ci siano sospetti di reati oppure richiesta di intervento per disturbo della quiete pubblica, ad esempio assembramenti o schiamazzi. È vietato organizzare feste «nei locali pubblici e nei luoghi privati». Rimane anche il divieto di assembramento.

La messa

Durante la giornata sarà possibile seguire le funzioni religiose nelle parrocchie. Importante mantenere il distanziamento e seguire il protocollo che prevede acquasantiere vuote e ingressi scaglionati a seconda della capienza. Il volontariato L’attività di assistenza e volontariato è un motivo che giustifica l’uscita dalla propria abitazione. Il provvedimento specifica che «sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato», oltre che quelle «in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio».

La quarantena

Chi torna dall’estero deve stare in quarantena 14 giorni. Chi torna dalla Gran Bretagna deve fare il tampone prima di partire, il tampone all’arrivo e rimanere in quarantena 14 giorni.

Attività motoria

Si può uscire di casa per fare una passeggiata (con la mascherina, in prossimità della propria abitazione) e per fare attività sportiva ma da soli. I parchi rimangono aperti. Si può sempre portare a spasso il cane.

Seconde case

Si può andare nelle seconde case che si trovano nella propria regione. Le famiglie che si spostano nelle seconde case possono viaggiare in una macchina. Se una coppia fa visita a parenti e amici nella seconda casa può fermarsi a dormire.

Ritorno a casa

Chi va a trovare parenti e amici anche fuori comune può tornare a casa tra le 5 e le 22. Il rientro nella propria abitazione, domicilio e residenza è sempre consentito.

Il coprifuoco

Il coprifuoco è sempre in vigore dalle 22 alle 5.

Controlli e multe

Chi viola i divieti rischia la multa da 400 a 1.000 euro. Ci sono almeno 70.000 agenti per i controlli nelle città, sulle strade, nelle stazioni. Potranno effettuare anche verifiche successive. Ma a tutti il capo della polizia Franco Gabrielli ha raccomandato di agire in maniera rigorosa ma «con un approccio comprensivo ed improntato al buonsenso».

