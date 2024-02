Lo Zaino del Pellegrino verrà presentato a Devotio: la fiera religiosa a Bologna dall'11 al 13 Febbraio

In occasione del prossimo Giubileo ordinario 2025:evento di massimo rilievo e significato per la Chiesa che si aprirà il 24 dicembre 2024; in previsione del quale il Dicastero per l’Evangelizzazione (sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo) ha pensato di offrire un prodotto esclusivo creato per tutti coloro che decideranno di intraprendere il cammino verso Roma: lo Zaino del Pellegrino.

La scelta del dicastero è caduta sul progetto realizzato dall’azienda Stegip4 di Roma, leader nel settore del merchandising promozionale, abbigliamento e marketing integrato, da oltre trenta anni.

«Ho accolto molto volentieri le proposte di alcune aziende, italiane e straniere, per la produzione e commercializzazione di uno zaino ufficiale del pellegrino per il prossimo Giubileo del 2025. So bene quanto possa essere utile uno zaino durante un pellegrinaggio e quanto sia importante conservarlo, con i segni del tempo e dell’usura, come un testimone pieno di ricordi di quei giorni di preghiera e riflessione, pieni di emozioni e per questo indimenticabili» ha commentato S.E. Mons. Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, nel comunicare la decisione di aver assegnato alla Stegip 4 la realizzazione dello zaino ufficiale del pellegrino.

Lo Zaino del Pellegrino, verrà presentato alla fiera Devotio, esposizione di prodotti e servizi per il mondo religioso che si svolgerà dal 11 al 13 febbraio 2024 presso il quartiere fieristico di Bologna, stand 018 Padiglione 22, appuntamento per tutti gli operatori del comparto religioso a livello internazionale.

Lo Zaino del Pellegrino, una novità dedicata ai fedeli di tutto il mondo

“Il nostro obiettivo è la produzione e commercializzazione di un prodotto esclusivamente pensato per il Giubileo, con il rispetto dell’ambiente, in grado di generare un riscontro positivo da parte delle nuove generazioni e di tutti i pellegrini che sanno cosa vuol dire avere con se uno zaino.”

Il kit è composto da: da diversi oggetti per il pellegrinaggio urbano, realizzati con la massima attenzione al rispetto dell'ambiente.

Ogni elemento, caratterizzato da un design unico e da una cura assoluta per il dettaglio, richiama la semplicità e la gioia di intraprendere un viaggio unico.

Sarà acquistabile da marzo 2024 on line sul sito: www.jubileeofficialstore.com e presso lo store ufficiale di Roma, in Via della Traspontina N° 17/19.