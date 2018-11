Yara, Cassazione: «Dna "ignoto 1" è quello di Bossetti»

«Numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa tra il profilo genetico di Ignoto 1, rinvenuto sulla mutandine della vittima, e quelle dell'imputato».

LEGGI ANCHE Bossetti: «Non ho ucciso Yara e non smetterò mai di proclamarmi innocente», la lettera al cronista

LEGGI ANCHE Yara, le tappe di una vicenda che dura da 8 anni

Lo scrive la Cassazione nella motivazioni della sentenza a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. L'evidenza scientifica, sottolinea, ha «valore di prova piena».



«Visto che la difesa ha utilizzato l'argomento anche in sede extra porcessuale», è bene chiarire che «la genericissima ipotesi della creazione in laboratorio del Dna dell'imputato, oltre ad appartenere alla schiera delle idee fantasiose prive di qualsiasi supporto scientifico e aggancio con la realtà, è manifestamente illogica». Lo scrive la Cassazione nella sentenza a Massimo Bossetti.

«Se si volesse seguire la tesi complottista legata anche alla necessità di dare in pasto all'opinione pubblica un responsabile», scrive la prima sezione penale della Cassazione, «è evidente che - ammessa solo per ipotesi la reale possibilità di creare in laboratorio un Dna - si sarebbe creato un profilo che immediatamente poteva identificare l'autore del reato senza attendere, come invece è accaduto, ben tre anni». Così come, secondo la Cassazione, è «fantasiosa» l'ipotesi di una contaminazione volontaria da parte di terzi prima del ritrovamento del corpo della vittima.

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA