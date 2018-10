Bossetti: «Non ho ucciso Yara e non smetterò mai di proclamarmi innocente», la lettera al cronista

Un appello disperato che si infrange sulla sentenza della Cassazione. «Sono innocente e lo griderò finché avrò voce». Lo scrive Massimo Bossetti in una lettera al cronista di News Mediaset Enrico Fedocci inviata a poche ore dalla sentenza definitiva che lo condanna al carcere a vita per l'omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta 13enne di Brembate di Sopra, il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d'Isola, nel Bergamasco.

«Caro Enrico fai giungere a tutti la voce di un innocente condannato al carcere a vita senza MAI potersi difendere», esordisce il muratore di Mapello nel biglietto scritto a penna che l'inviato di News Mediaset ha pubblicato su Facebook.

«Questa - continua Bossetti - non è una cosa da paese civile. Io sono INNOCENTE - ribadisce - e lo griderò finché avrò voce. MAI smetterò di lottare con i miei avvocati che mi difendono per sincera convinzione e amore di Giustizia - conclude l'ergastolano - per dimostrare la mia INNOCENZA!!».



