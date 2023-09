San Patrignano, Red Ronnie e i figli di Muccioli indagati per diffamazione contro Walter Delogu (padre della presentatrice Andrea)

Giacono e Andrea Muccioli, figli del fondatore della comunità di San Patrignano, sono indagati insieme al presentatore Red Ronnie per diffamazione nei confronti di Walter Delogu, ex autista e stretto collaboratore di Vincenzo Muccioli, poi divenuto uno dei suoi principali accusatori. Delogu, come riportano oggi i quotidiani locali, aveva dato inizio ad una battaglia legale ritenendo di essere stato diffamato dalle parole rilasciate da Red Ronnie e da Giacomo e Andrea Muccioli in interviste e dichiarazioni rilasciate nelle settimane immediatamente successive alla pubblicazione della serie "Sanpa" targata Netflix.

Walter Delogu diffamato, indagati Red Ronnie e i fratelli Muccioli

La Procura di Rimini ha notificato a Red Ronnie e ai fratelli Muccioli l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.