Red Ronnie, incidente sulla A24: il critico musicale in ospedale all’Aquila

Incidente stradale, senza gravi conseguenze, per il giornalista e critico musicale e conduttore televisivo Gabriele Ansaloni in arte Red Ronnie. E' successo in Abruzzo, lungo l'autostrada Teramo-L'Aquila.

Red Ronnie, incidente sulla A24

Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia autostradale dell’Aquila-Ovest, l’auto del conduttore televisivo e radiofonico, mentre percorreva la A24, direzione Teramo è finita contro una cuspide. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito Red Ronnie al pronto soccorso dell’Aquila per alcune visite di accertamento.

Notizia in aggiornamento