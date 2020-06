Dal calcio alla Hit parade: «Voglio una vita da bomber»: la canzone di Vieri, Adani e Ventola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In principio fu quella da mediano di«a recuperar palloni». Da oggi la canzone dell'estate è Una Vita da bomber, la prima canzone di Bobo Vieri Nicola Ventola . Tre ex stelle del calcio italiano che durante il lockdown hanno passato le serate a raccontare i retroscena del calcio con una lunga serie di dirette Instagram (Bobo tv), seguitissime (con punte di oltre 70mila utenti collegati).Una hit uscit oggi e che si candida a essere il tormentone di questa estate, così complicata ma con piena di voglia di vivere.Ecco Vieri: «Vita da bomber? La mia vita è normale, è la vita di quando giocavo, adesso orami sono un vecchietto, tutti pensano che vita da bomber è fare gol in campo e farlo anche fuori, ma non sono io, è il nome che rimane ed è una cosa simpatica - spiega l'ex attaccante che sulle chance del suo brano di finire sul podio della Power Hits Estate aggiunge-. Mah, può darsi, tutte le cose che faccio sono sempre in modo positivo e divertente, mi deve piacere fare le cose, soprattutto cose nuove, quindi quando Universal ci ha chiamato all'inizio mi sono chiesto ma cosa andiamo a farè, ma poi ho sentito il pezzo, ne abbiamo parlato, Ventola ed Adani erano d'accordo, quindi ci siamo detti…ma perché no? Facciamo qualcosa di diverso e divertente».«Prospettive di podio? Mah sai, io non guardo mai a queste cose, l'importante è fare le cose bene e divertenti, poi se il brano arriva lassù siamo tutti contenti. Stare sui social? Mi piace moltissimo, ho anche fatto la Bobo Tv durante il lockdown», spiega Vieri.