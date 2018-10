«Il carro funebre ha la revisione scaduta». E i vigili fermano il funerale

I vigili urbani di Feltre, in provincia di Belluno, hanno fermato un veicolo perché sprovvisto di revisione. Nulla di strano, se non fosse che il mezzo in questione era un carro funebre che, proprio in quel momento, stava trasportando una salma in chiesa per il funerale. Grande sconcerto fra i familiari dello scomparso, che non hanno potuto fare altro che assistere impotenti alla scena.



Come se ciò non bastasse, si è scoperto poi che i documenti del carro funebre erano perfettamente in regola. Il sistema Scout Speed - che accede direttamente al database della Motorizzazione - aveva rilevato male la targa e fornito una segnalazione sbagliata. Il fatto risale a un mese fa, ma è stato reso noto oggi quando il sindaco ha rivolto una lettera di scuse alla famiglia dello scomparso e alla ditta di onoranze funebri.