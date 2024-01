Ai domiciliari per minacce alla ex, va in giro ubriaco con il braccialetto elettronico

Qualcuno domenica, intorno alle 13, ne ha segnalato la presenza in via Bellini, nella frazione Scalo di Chieti, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno constatato che era ubriaco e molesto. Consultando la banca dati i militari hanno però scoperto che lui in quel momento doveva essere ai domiciliari (può allontanarsi da casa per lavoro da lunedì al sabato per motivi di lavoro) e così lo hanno arrestato per evasione. S.C., 38 anni, lo scorso 2 dicembre si era visto sostituire la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata con domiciliari e braccialetto elettronico, dopo aver rotto a calci e pugni la porta per introdursi ancora una volta nell’abitazione della donna. Ieri il giudice Maurizio Sacco, pm Roberta Capanna, ha convalidato l’arresto, l’uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, di fatto è tornato ai domiciliari. Il suo legale, Antonello Remigio, ha ottenuto termine a difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA