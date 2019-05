Viareggio, uccide il padre 79enne, l'autopsia conferma: «Morte per asfissia»

L'autopsia conferma: Roberto Castellari, l'ex medico di 79 anni ucciso lunedì pomeriggio a Viareggio dal figlio dopo una lite, è morto per asfissia. L'esame medico legale è stato eseguito oggi all'obitorio dell'ospedale Versilia. Stefano Castellari, 46 anni, ha confessato subito l'omicidio: ha raccontato di avere utilizzato un cuscino per soffocare il padre, dopo averlo colpito con una pietra ornamentale.



E' successo tutto nella loro abitazione in via De Sortis. «Sarà l'esame istologico che in questo caso dovrà confermare al cento per cento la morte dovuta ad asfissia - ha detto il medico legale Ilaria Marradi - Anche le ferite riportate sul capo dell'uomo hanno in qualche modo contribuito alla sua morte. La risposta ci sarà fra circa un mese».

Inmtanto il pm ha restituito la salma alla famiglia, che ha fissato il funerale per domenica alle 15.30 nella chiesa di Santa Rita. Stefano Castellari, che si trova nel carcere di San Giorgio di Lucca, con l'accusa di omicidio, difeso dagli avvocati Sandro Guerra e Luigi Melani, stamani davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. I legali potrebbero chiedere una perizia psichiatrica per il loro assistito.

