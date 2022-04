Venezia solo con prenotazione, la proposta del sindaco: «È questa la strada giusta»

Più di 140 mila presenze a Venezia nei giorni di Pasqua hanno riacceso il dibattito sull'accesso a una delle città turistiche più ambite d'Italia. Un problema che va avanti da tempo. «La città è sotto pressione», ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. E ora si aggiunge anche la Biennale. «Non possiamo incorrere in effetti negativi per la città», ha proseguito. Secondo Zaia la tecnologia verrà in aiuto: «Possiamo prenotare dappertutto, i posti al ristorante e i biglietti per i mezzi pubblici o le mostre, - ha aggiunto - dovremo farlo anche per la città». «La visita a Venezia deve essere garantita a tutti a prescindere dalla classificazione e dal censo, ma la prenotazione deve esserci».

Entro l'estate partirà l'obbligo di prenotazione per chi arriva in centro storico. Poi dal prossimo anno, si passerà al ticket. «È questa la strada giusta - sostiene dalle pagine del Corriere del Veneto - e oggi l'hanno capito in tanti». L'idea del sindaco è di arrivare entro un paio di mesi ad una piattaforma informatica che registrerà i nominativi di chiunque intenda accedere a Venezia, veneti compresi. Inizialmente non sono previste sanzioni ma sconti e incentivi per chi prenoterà. «Saremo i primi al mondo - aggiunge Brugnaro - in questa difficile sperimentazione». I residenti della Città metropolitana saranno esenti da qualunque contributo.

