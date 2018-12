Venezia, fiamme in appartamento: mamma viene salvata insieme alle figlie. Poi rientra in casa e muore

VENEZIA - Qualcosa non va in casa, forse le luci dell'albero di Natale sono andate in cortocircuito, le fiamme divampano nella cucina, pochi momenti concitati e poi la fuga all'esterno della casa oramai invasa dal rogo e dal fumo. Ma poi quel ripensamento fatale che ha portato alla morte una donna di soli 46 anni, Paola Castellet.

Un incendio è divampato stamani, 16 dicembre, in via Cesare Battisti a Concordia Sagittaria, in zona Paludetto. Erano le 6.15 quando una mamma insieme alle due figlie - una sui 20 anni e l'altra in prima media - si è precipitata fuori di casa per scampare alle fiamme. Ma, messe in salvo le figlie, qualcosa ha spinto la donna a rientrare, una volta in casa è caduta ed è morta. I soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo parzialmente carbonizzato. Sul perché la mamma 46enne, separata, abbia deciso di rientrare stanno indagando i carabinieri, giunti insieme ai vigili del fuoco e al 118. Sul posto anche il personale del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale).



