Venezia, è il Bomba Day: tremila evacuati per il disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale

A Venezia è il "Bomba day": sono scattate intorno alle ore 6 le operazioni di sgombero dell'area di Mestre e di chiusura del Ponte della Libertà che collega Venezia alla terraferma, in vista del disinnesco dell'ordigno della seconda Guerra Mondiale a Porto Marghera. Le Forze dell'Ordine e circa 160 volontari della Protezione civile si stanno occupando dell'assistenza alle persone - circa 3.000 - che devono temporaneamente abbandonare le proprie case, e svolgono servizio di antisciacallaggio.

Entro le 7.30 tutte le abitazioni interessate sono state liberate per consentire l'attività di disinnesco che partirà alle 8.30. È operativo il servizio navetta gratuito dell'Actv per il Palasport Taliercio, punto di raccolta e area per l'ospitalità per gli evacuati. Dalle ore 7 è stata vietata la circolazione dei mezzi privati e dei pedoni nell'area di sicurezza, e chiuso il ponte della Libertà, quindi stop a bus e treni.

