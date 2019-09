Venezia, all'asta on line le barche sequestrate ai pescatori di frodo: si parte da 50 euro

Occasioni on line da non perdere. Ma questa volta gli oggetti da accaparrarsi in tutta fretta, battendo la concorrenza sul tempo, sono niente di meno che vere e proprie barche. Venezia ha infatti deciso di mettere on line trenta natanti (cofano, open, patanella e altro) confiscati definitivamente per violazioni alle norme in materia di pesca. In pratica, appartenevano a pescatori di frodo sorpresi a pescare vongole in zone proibite o a rubarle in zone date in concessione per la venericoltura.