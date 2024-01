Valanga in val Formazza, trovato morto uno scialpinista. Almeno due persone coinvolte. I soccorritori: «Situazione critica»

Sarebbero almeno due le persone coinvolte nella valanga che si è staccata intorno a mezzogiorno in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola. Uno dei due è morto. La valanga è arrivata fino al lago del Toggia, a circa 2.200 metri di quota, dove i soccorritori stanno concentrando le ricerche: proprio dalla zona del lago arriva infatti il segnale Artva trasmesso dagli strumenti utilizzati dagli alpinisti in caso di valanga. La situazione, riferiscono i soccorritori, «è critica». Per le ricerche nel lago sono stati attivati anche i vigili del fuoco.

Aosta, valanga travolge guide alpine in val di Rhemes: tre dispersi. Soccorsi complicati dal maltempo

«I nostri ospiti stamattina sono scesi tutti, ma qua c'è tanta gente che sale senza neanche passare dal rifugio». È quanto riferiscono all'Ansa dal rifugio "Maria Luisa", che si trova a quota 2.157 metri in val Formazza, a breve distanza dal lago del Toggia, dove questa mattina si è staccata una valanga. «È successo qualcosa in un punto oltre alla casa guardiani delle diga del lago, ma non sappiamo nient'altro.

È stato trovato il corpo senza vita di uno scialpinista travolto dalla valanga. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino piemontese che sta continuando le ricerche. I soccorritori erano intervenuti dopo la segnalazione di una valanga e di due persone coinvolte.