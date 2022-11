Cesenatico, vacanza premio nel villaggio a 5 stelle pagata a 100 dipendenti: il gesto di due albergatori

Sono tempi difficili, ma c'è sempre spazio per i gesti di buon cuore. Due albergatori della Riviera romagnola hanno premiato i dipendenti più bravi alla fine di una stagione andata particolarmente bene. E non è un piccolo gruppo, ma sono cento i lavoratori in partenza per una vacanza di relax in un villaggio turistico 5 stelle nella rinomata località di Sharm El Sheikh, in Egitto, al caldo del Mar Rosso: 100 mila euro il budget prelevato dal loro incasso, per premiare chi ha lavorato duramente per tutta l'estate 2022 nei loro hotel lungo la riviera, ed in particolare a Cesenatico, scrive il Corriere di Romagna.

Bravi imprenditori

Andrea Falzaresi e Gianluca Scialfa, sono i due imprenditori che hanno scelto di premiare i direttori, i maitre, gli chef, i capi ricevimento e gli addetti al booking dei loro due alberghi, alla fine di un'ottima stagione che ha segnato la ripartenza del turismo post covid.

Soddisfatti

«I nostri dipendenti sono fondamentali per la buona gestione delle nostre aziende, dove teniamo molto alla qualità dei servizi. Con questo regalo abbiamo voluto premiare i vertici con i quali impostiamo la gestione delle strutture ricettive» ha spiegato Falzaresi, uno dei due imprenditori.

«Io e la mia famiglia facciamo gli albergatori da una vita e sappiamo quanto sia importante avere dei validi dipendenti» ha aggiunto l'altro l'imprenditore