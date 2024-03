Cesenatico, maestra di sostegno picchia bimbo di 7 anni: incastrata dai segni sul volto dell'alunno, arrestata

È accusata di aver picchiato un bimbo di 7 anni. Per questo una insegnante di sostegno di 63 anni è stata arrestata a Cesenatico e si trova ora ai domiciliari. Lo riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, spiegando che l'arresto è avvenuto al termine di mesi di indagini partite dalle segnalazioni di un'altra insegnante e dei genitori che a fine 2023 avevano notato sul bimbo che qualcosa non andava, anche dei segni sul volto. Amareggiato il sindaco della città.

Maestra picchia bimbo di 7 anni

Dopo le segnalazioni - i genitori rappresentati dall'avvocato Luca Bertuccini di Cesenatico - la Procura di Forlì aveva incaricato delle indagini i carabinieri.

La misura cautelare

L'arresto è scattato per impedire alla 63enne di continuare ad usare violenza sul minore e su altri scolari. «Sono molto triste e amareggiato per quello che è successo in una scuola del nostro territorio. Non posso che condannare il comportamento di questa maestra che si è macchiata di un comportamento grave, scorretto e anche vile», ha detto il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. «Lavoriamo da anni - continua - per il sostegno e la tutela di tutti i cittadini con disabilità, ancora di più se si tratta di bambini ed è inaccettabile quello che è successo. Sono vicino alla famiglia di questo bambino che abbraccio calorosamente e che spero di poter incontrare presto perché Cesenatico è una comunità in cui fatti come questi non possono e non devono accadere. La scuola è un luogo di apprendimento sì ma anche di calore umano e di accoglienza. L'unico spiraglio di luce in questa vicenda così cupa è che a denunciare i fatti e a far partire le indagini sia stata una collega, segno che l'ambiente scolastico è sano, responsabile e in grado di difendersi da questi casi isolati».