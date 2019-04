Sanità umbra, gli inquirenti: «Muro di omertà». Indagine destinata ad allargarsi

È un'indagine «destinata ad allargarsi» quella condotta dalla Guardia di Finanza su una decina di concorsi per assunzioni all'ospedale di Perugia che sarebbero stati pilotati. Lo ha appreso l'agenzia Ansa da fonti inquirenti. L'inchiesta si incentra «principalmente» sull'ospedale del capoluogo umbro. Ma potrebbe estendersi - secondo quanto si è appreso - anche ad altri settori della sanità e della politica legata al Pd.

L'indagine ha portato agli arresti domiciliari l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini, che ha già annunciato le sue dimissioni, il segretario umbro del Partito democratico, Gianpiero Bocci, con il partito già commissariato, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Emilio Duca e quello amministrativo Maurizio Valorosi. Indagata la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, anche lei del Pd come Barberini. Complessivamente l'inchiesta coinvolge 35 persone. Si concentra su 11 concorsi per una trentina di assunzioni tra medici, infermieri e personale ausiliario, anche delle cosiddette categorie protette.

​Ecco il sistema per pilotare i primariati: ​«Fuori i medici bravi, dentro l’amante»

È una sorta di «muro di omertà» quello con il quale la procura di Perugia e la guardia di finanza si sono trovati alle prese nell'indagine su alcuni concorsi all'ospedale di Perugia. Una situazione per gli inquirenti «bloccata» da diversi anni. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella che anche gli esclusi dai concorsi «pilotati» potrebbero avere ricevuto promesse di futuri benefici per non segnalare quanto successo.

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dato indicazione ai suoi uffici, ieri notte, di convocare l'unità di crisi permanente del Ministero per quanto accaduto in Umbria ed in relazione agli arresti nell'ambito dell'indagine della procura di Perugia su alcune irregolarità che sarebbero state commesse in un concorso per assunzioni nella sanità. L'Unità di crisi si riunirà oggi alle 16 al ministero. «Cacceremo le mele marce, subito, perché non può esserci salute senza legalità», ha affermato il ministro.

«Il quadro della vicenda - commenta il ministro Giulia Grillo in una nota - è molto grave. Per la parte che attiene al mio ministero effettueremo ogni verifica che ci compete. Quando c'è di mezzo la salute dei nostri cittadini non possiamo permettere che gli abusi di una certa politica, di un cattivo modo di amministrare la sanità sporchino il lavoro di tanti operatori che ogni giorno con sacrificio sostengono il Ssn. Cacceremo le mele marce, subito, perché non può esserci salute senza legalità». Oggi, alle 16, nella sede del dicastero si riunirà dunque l'unità di crisi permanente alla presenza del ministro con il compito di accertare se, e in quale misura, in conseguenza delle vicende giudiziarie siano stati commessi reati contro la Pubblica amministrazione e impedimenti nell'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. L'Unità di crisi permanente del ministero ha il compito di individuare con tempestività procedure e strumenti atti a ridurre il rischio di ripetizione di eventi infausti o di particolare gravità che si verificano nell'ambito delle attività di erogazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale e di coordinare gli interventi a tal fine necessari per rendere più efficiente e immediata l'azione del Ministero e delle altre istituzioni competenti.

Con una lettera indirizzata alla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, l'assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini (ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità) si è dimesso dal'incarico. «Con la presente - scrive Barberini nella lettera, resa nota dall'ufficio stampa della Regione - rassegno con effetto immediato le dimissioni dalla carica di assessore regionale. Tale scelta si rende necessaria onde permettermi di chiarire la mia completa estraneità ai fatti che mi vengono contestati. Ringrazio Lei e i colleghi della Giunta regionale per l'esperienza amministrativa e istituzionale vissuta». La presidente della Giunta regionale dell' Umbria, Catiuscia Marini, nel prendere atto delle dimissioni, ha firmato questa mattina il decreto con il quale, fino a nuove determinazioni, attribuisce le competenze nelle materie già esercitate dal dimissionario assessore Luca Barberini. In base al decreto presidenziale al vicepresidente e assessore, Fabio Paparelli vengono assegnate le competenze nelle materie di: Politiche e programmi sociali (welfare); Politiche familiari, per l'infanzia e per i giovani; Politiche immigrazione; Cooperazione, associazionismo e volontariato sociale. All'assessore regionale Antonio Bartolini vengono assegnate le competenze nelle materie di: Tutela e promozione della salute; Programmazione e organizzazione sanitaria, ivi compresa la gestione del patrimonio immobiliare sanitario; Sicurezza sui luoghi di lavoro; Sicurezza alimentare. All'assessore regionale Fernanda Cecchini, Rapporti con l'Assemblea legislativa regionale.

Ultimo aggiornamento: 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA