E' morto Umberto Marzotto, trasformò l'azienda di famiglia in un colosso del tessile. Aveva 92 anni

È mortoall'età di 92 anni Umberto Marzotto, uno dei rappresentanti della grande famiglia vicentina del tessile. Terzo figlio del conte Gaetano junior e fratello di Pietro, l'uomo che guidò l'ascesa mondiale dell'azienda, scomparso nell'aprile scorso, Umberto Marzotto soffriva da tempo di una patologia degenerativa. Era l'ex marito di Marta, e padre di Matteo Marzotto. La camera ardente - si apprende da fonti della famiglia - si aprirà il 2 gennaio nella sede di Zignago Spa, a Portogruaro (Venezia), mentre i funerali saranno celebrati il 3 gennaio, nel Duomo di Valdagno (Vicenza).



«Un uomo di grande equilibrio e di buon senso, un mediatore che sapeva capire i momenti e le situazioni, e soprattutto un ottimo imprenditore». Così Matteo Marzotto - sentito dall'ANSA - ricorda la figura del padre, Umberto. «È stato per certi versi un imprenditore veneto fuori dagli schemi, che ha sempre preferito evitare i riflettori - aggiunge Marzotto - Oggi lo si sarebbe definito un 'marziano'. Aveva una sua idea precisa dell'essere imprenditore. Per me è stato un grande esempio». Umberto, ricorda il figlio, era stato lo sviluppatore nel dopo guerra di quella che poi è diventata la Zignago spa, dellaquale aveva ricoperto la presidenza fino ai primi anni '90.

