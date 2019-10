Capitano Ultimo, scorta revocata. E lui su Twitter: «La mafia non c'è più...»

Capitano Ultimo annuncia su twitter l'avvio della procedura per la revoca della scorta. «Nessun pericolo, la mafia non c'è più, è stato un gioco. Tutti invitati alla prossima cerimonia: via la tutela al Capitano Ultimo, in fondo se l'è cercata, e basta indagini, non servono più», scrive in un tweet il colonnello Sergio De Caprio, l'ufficiale dei carabinieri che arrestò Totò Riina, postando la notifica dell'atto di avvio del procedimento di revoca della scorta.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Nessun pericolo, la <a href="https://twitter.com/hashtag/mafia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#mafia</a> non c è più, è stato un gioco.Tutti invitati alla prossima <a href="https://twitter.com/hashtag/cerimonia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#cerimonia</a> : Via la <a href="https://twitter.com/hashtag/tutela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#tutela</a> al <a href="https://twitter.com/hashtag/capitanoultimo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#capitanoultimo</a> , in fondo se l'è cercata, e basta indagini, non servono più. <a href="https://twitter.com/ritadallachiesa?ref_src=twsrc%5Etfw">@ritadallachiesa</a> <a href="https://t.co/M1AClQGt0m">pic.twitter.com/M1AClQGt0m</a></p>— Capitano Ultimo (@UltimoUMC) <a href="https://twitter.com/UltimoUMC/status/1181535272556810241?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

