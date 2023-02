Lotta alla mafia, il Capitano Ultimo la racconta oggi a Montefiascone

Artefice e testimone della lotta alla criminalità organizzata, il colonnello Sergio De Caprio nome di battaglia Ultimo - arriva oggi a Montefiascone alle ore 17 (alla Rocca dei Papi). Racconterà, quale principale protagonista con l'autore del libro Pino Corrias, quella lunga storia, cosa avveniva tra intercettazioni, pedinamenti, tra luci e ombre della Repubblica.

Corrias ha scritto Hanno fermato il capitano Ultimo(edizioni Chiarelettere 2019) sulla vita del carabiniere più scomodo che abbia operato in Italia. «E' un appuntamento che abbiamo fortemente voluto e per il quale prevediamo una forte affluenza di pubblico», dice da Montefiascone la sindaca Giulia De Santis. Che intravede, con questo evento di oggi, un percorso che dovrebbe portare la cittadina sul Colle a programmare più appuntamenti intorno alla letteratura nel periodo estivo.

«C'è la volontà di realizzare in primavera-estate uno spazio stabile per eventi culturali - spiega De Santis - , un minifestival, e ci stiamo lavorando con l'Associazione Compagnia del teatro dopo questi primi incontri già programmati». Per l'appuntamento di oggi, i temi che saranno affrontati non potranno non tenere conto degli ultimi eventi. «Nessuno si è sognato di indagare come mai la mafia e Riina l'abbiano fatta franca per trent'anni, è stato lo sfogo del Capitano Ultimo a Corrias nel libro del giornalista (edizioni Chiarelettere 2019), che suona profeticamente attuale. Quali segreti conserva ancora Cosa Nostra? Come è cambiata in questi ulteriori trent'anni, quelli che hanno portato alla cattura di Matteo Messina Denaro?

Più volte oggetto di indagine per la sua attività sul campo, il Capitano Ultimo è uscito a testa alta da tutte le contestazioni. Oggi un campione della legalità e della solidarietà, grazie alla sua associazione Volontari del capitano Ultimo, con cui coordina l'assistenza ai meno fortunati nella città di Roma.

L'appuntamento di oggi è organizzato dalla Compagnia del Teatro - con la collaborazione e il patrocinio dell'amministrazione comunale. Presenti la sindaca De Santis e Renato Trapé, consigliere comunale delegato alla Cultura. A sostegno dell'amministrazione comunale anche il Nuovo sindacato Carabinieri, presente con il segretario provinciale di Viterbo, Giuseppe Mancuso.