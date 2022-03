L’UCI e l’Accademia Mauriziana insieme per realizzare progetti al servizio dei cittadini

L’Unione Consumatori Italiani stipulerà un protocollo di amicizia e collaborazione con l’Accademia Internazionale Mauriziana. Lo ha annunciato il Segretario Federale dell’Unione, Avv. Massimiliano Albanese, sottolineando come sia stata la comune appartenenza mauriziana della maggior parte dei nuovi dirigenti UCI a favorire la sinergia tra le due associazioni. L’UCI è un’associazione di categoria laica che sin dal 2014 si occupa di rappresentare e tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi: sotto la presidenza Fabrizio Mechi, è stata riorganizzata su base federale, divenendo una struttura più al passo con i tempi, aprendosi alle sfide poste dell’evolversi dei contesti sociali ed istituzionali nei quali si svolge la sua attività.

La nuova filosofia che la ispira è la ferma volontà di valorizzare il ruolo di attori del mercato che i consumatori hanno, dialogando con le imprese produttrici per costruire un ponte tra le due categorie, così contribuendo allo sviluppo di dinamiche relazionali d’incontro tra domanda ed offerta più etiche ed equilibrate. La Nobile Accademia Internazionale Mauriziana è nata nel 2012 quale strumento di attuazione dei principi religiosi e culturali mauriziani, è un ente dotato di autonomia statutaria di diritto sia civile che canonico, spiritualmente guidato dal Gran Priore Internazionale, S. Em. Rev.ma il Card. Francesco Monterisi (già Nunzio Apostolico e Segretario del Conclave che elesse il Santo Padre Benedetto XVI), insieme con il Priore per l'Italia, S. E. Rev.ma l’Arcivescovo Mons. Claudio Maria Celli (presidente emerito del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali).

In scrupolosa osservanza della dottrina della Chiesa, l’Accademia attua come principio ispiratore il dialogo interreligioso, per contribuire alla costruzione di un mondo pacifico, guardando con particolare attenzione al sostegno nei confronti dei più deboli e bisognosi, tutelando le tradizioni storiche, culturali, architettoniche ed artistiche della cristianità. «Esistono valori di fondo comuni e, soprattutto, una comune visione del tipo di società civile che vogliamo contribuire a costruire», ha dichiarato il Segretario Federale U.C.I., Avv. Massimiliano Albanese.

«L’Accademia Mauriziana ha di fatto contribuito a mantenere in vita la nostra Unione, nel breve periodo in cui sono state sospese le attività sociali. Si tratta di fatto di due associazioni sorelle, che hanno deciso di continuare a lavorare insieme. Il protocollo di amicizia e collaborazione che intendiamo stipulare ci consentirà di accelerare la realizzazione di importanti progetti nel sociale e non solo». L’occasione per celebrare l’intesa tra i due enti sarà la cerimonia del Premio Internazionale Mauriziano, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà sabato 12 marzo a Roma. «Si tratta del riconoscimento che la nostra Accademia conferisce a personalità particolarmente brillanti», ha spiegato il Rettore dell’Accademia, il Duca Fabrizio Mechi.

«Figure che, con la propria opera, si sono distinte a livello internazionale, nell’ambito accademico, scientifico, istituzionale, imprenditoriale, artistico, culturale nonché sportivo e sociale, ma soprattutto morale». Per l’edizione di quest’anno il premio sarà assegnato al Gen. Claudio Graziano (presidente del Comitato Militare UE), al Dott. Gennaro Sangiuliano (direttore del TG2), al Dott. Fabio Storchi (imprenditore), al Dott. Stefano Mei (presidente FIDAL) ed al Prof. Domenico Scopelliti (chirurgo). Alla cerimonia prenderà parte un parterre di ospiti dal mondo delle istituzioni e della politica, della cultura e dello spettacolo, dell’imprenditoria e delle professioni. Durante l’evento si terrà anche un intenso momento di riflessione sulla drammatica situazione in corso in Ucraina, con una preghiera corale officiata da S. Em. Rev.ma il Card. Monterisi per invocare la pace.