Un uomo ha ucciso a coltellate il padre all'interno di una macelleria a Piazza Armerina, in provincia di Enna, in Sicilia. Non si conoscono ancora le generalità della vittima e dell'omicida, né il movente del delitto. Sul posto si trovano gli investigatori della squadra mobile che stanno cercando di riscostruire i dettagli dell'omicidio.

