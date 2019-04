Enna sotto choc dopo il femminicidio. Il parroco: «Tragedia evitabile»

Il giorno dopo il femminicidio, Catenanuova (cinquemila abitanti in provincia di Enna) è ancora sotto choc per la tragedia annunciata su Facebook: Filippo Marraro, 51 anni, ha ucciso infatti l'ex moglie Loredana Calì. E ha pochi dubbi don Nicola Ilardo, il parroco dell'unica parrocchia di Catenanuova: «Questa tragedia poteva essere evitata se Loredana avesse parlato e colto i segni. Marraro? Lo conoscevo poco, sono a Catenanuova solo da tre anni, ma in paese si sapeva che era violento con la moglie».

Va ricordato che lunedì a Catenanuova Filippo ha ucciso la moglie Loredana Calì. Le aveva dato appuntamento nella campagna dei suoceri, poco fuori il paese. Lì l'uomo, titolare di un autolavaggio e padre di tre figli (uno nato da un precedente matrimonio), ha sparato due colpi di revolver al torace della donna dalla quale si stava separando.

