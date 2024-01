Ubriaca alla guida con tasso alcolemico sei volte oltre il limite, si schianta a Padova. Denuncia e addio patente

Ha trascorso una serata di eccessi, poi si è rimessa al volante della sua Audi A1 per fare rientro a casa. Ubriaca fradicia si è schiantata. Se è uscita miracolosamente illesa dall'abitacolo, i guai per lei sono cominciati quando una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco è intervenuta sul luogo della fuoriuscita autonoma. Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio attorno all'una una donna I.L. di 35 anni residente a Brugine, giunta all'intersezione tra via Marconi e via Carrarese a Piove di Sacco, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un palo. Quando gli agenti sono arrivati hanno subito capito che la donna si trovava in uno stato di alterazione psicofisica.

L'alcoltest

Dopo essersi accertati che non avesse subito conseguenze fisiche, l'hanno identificata e successivamente sottoposta all'esame dell'alcoltest. Ebbene, l'esito è stato di 2,85 g/lt quasi sei volte il limite imposto dal Codice della Strada. Inevitabile per la donna è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Difficilmente potrà rimettersi al volante di un'auto per il prossimo biennio. Essendo l'auto di sua proprietà e avendo superato la soglia dell'1,50 g/lt è scattato in automatico anche il sequestro del mezzo. L'incidente poteva avere conseguenze ancora più serie dato che a pochi metri dall'impatto vi è un negozio e solo per pura fatalità l'Audi A1 non è finita contro la vetrina dell'attività commerciale.