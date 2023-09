Tromba d'aria a Padova, la furia del vento fa volare i tetti delle case a Borgoricco

Ondata di maltempo oggi nel Nordest. Tra le zone più colpite al momento, risultano il Padovano, il Vicentino con il Monte Grappa e il Trevigiano tra forti ondate di grandine, bombe d'acqua e raffiche di vento. Una tromba d'aria si è abbattuta a Borgoricco: la furia dei venti ha sventrato il tetto di una casa, ha fatto cedere tre alberi ed ha provocato un blackout linea elettrica e telefonica.

Il maltempo

A Treviso un misto tra pioggia e grandine si è abbattuto in città facendo anche scendere la temperatura di diversi gradi. A Vicenza, i residenti segnalano la caduta di piccoli chicchi di grandine molto fitti.

Una sorta di pioggia di ghiaccio. A San Giorgio delle Pertiche, il parcheggio del centro commerciale Le Centurie a San Giorgio delle Pertiche è stato completamente ricoperto da una coltre bianca di ghiaccio. Inevitabili i danni alla carrozzeria delle auto parcheggiate e la sosta prolungata all'interno dei negozi di coloro che dovevano raggiungere la propria macchina.

Tornado a Borgoricco (Padova) poco fa. È il quarto tornado in due giorni al nord Italia.

Video di Andrea Rettore pic.twitter.com/djHySKepfG — Kurosh1974 (@Kurosh_74) September 23, 2023

Le previsioni

Le previsioni avevano previsto per tutta la giornata di oggi, sabato 23 settembre, un'ondata di maltempo in Veneto con meteo instabile e perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti. E questa perturbazione non si è fatta attendere colpendo il Veneto nelle prime ore della sera.