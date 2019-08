Trieste, colpito da un fulmine mentre va in bici: gravissimo un cinquantenne

E' stato colpito da un filmine mentre andava in bicicletta. Sono gravissime le condizioni di un cinquantenne di Trieste, che è stato ricoverato in ospedale. Stava attraversando in bicicletta il Carso triestino: si trovava sul sentiero Ressel, nella zona di Basovizza, quando è stato colpito da un fulmine. L'uomo è caduto, ha perso i senti e ha avuto un arresto cardiaco. Sono state alcune persone che stavano correndo a dare l'allarme. In pochi minuti sono arrivati gli operatori del 118 che hanno immediatamente attuato il protocollo previsto per questi casi. Dopo numerosi tentativi sono riusciti a rianimare il cinquantenne. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dove è stata ricoverato e ora si trova nel reparto di Terapia intensiva. La prognosi è riservata. © RIPRODUZIONE RISERVATA