Treviso, apre al fattorino delle pizze ma è il collega a casa in malattia: autista (sindacalista) nella bufera

Una storia assurda scuote l'azienda di trasporto pubblico di Treviso Mom - Mobilità di Marca: la “bomba” è esplosa nei giorni scorsi quando un autista Mom si era fatto recapitare per cena una pizza a domicilio da una pizzeria dell'hinterland trevigiano. Quando ha aperto la porta, però, si è trovato davanti un fattorino che in realtà era un suo collega autista. Lo stesso che da tempo lavorava con un'esenzione per malattia in modo da ricevere di nascosto uno stipendio doppio. A rendere la vicenda ancora più paradossale il fatto che l'autista truffaldino fosse anche stato eletto come rappresentante sindacale della Rsu Uil Trasporti Treviso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il caso è stato portato alla luce proprio dai colleghi dell'uomo che lo hanno smascherato tappezzando la sede Mom di Treviso con una serie di vignette satiriche che ritraevano l'autista "fattorino" con in mano un cartone della pizza a domicilio.