Violenze e minacce ai genitori e al fratello per quasi 10 anni: «Portatemi il caffè o vi ammazzo»: arrestato un 27enne di Trento

Una violenza durata quasi 10 anni. Oltre a offese e minacce, tutto nei confronti dei genitori e del fratello. La polizia di Trento ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne accusato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La vita in casa era diventata un incubo per i familiari ai quali l'uomo ordinava di portargli subito il caffè e in caso contrario iniziava a rompere mobili e tv.

In più occasioni l'indagato ha colpito i genitori con calci e pugni, costretti ad andare a farsi medicare al pronto soccorso, e li ha minacciati con frasi come «ti ammazzo».