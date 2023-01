Investito e ucciso dal treno un 29enne: ferma la linea Bologna-Stanghella, circolazione sospesa per ore

Investito da un treno in prossimità di Stanghella, traffico ferroviario tra Padova e Bologna. La vittima un 29enne polesano. Tutto è accaduto verso le 19.20 divenerdì 13 gennaio, sulla linea Bologna - Padova. La circolazione ferroviaria è stata quindi sospesa in prossimità di Stanghella per l'investimento di una persona da parte di un treno.

È stato richiesto l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Inevitabili i ritardi per diversi treni.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia ferroviaria, sul posto assieme al Suem e ai vigili del fuoco di Este. Purtroppo, ogni soccorso è stato vano per il ragazzo, stroncato sul colpo dalla violenza dell'impatto.

Alle 21, la circolazione è ancora sospesa nel tratto tra Monselice e Rovigo, con ritardi per i treni a lunga percorrenza. In particolare, alcune Frecce da e per Venezia Santa Lucia sono ferme a Ferrara, Rovigo e Stanghella. Altri convogli, invece, sono stati instradati da Bologna a Verona per evitare la linea per Padova. I treni regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.