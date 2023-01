Investito dal treno, uomo di 70 anni muore alla stazione di Colleferro: rallentamenti nel tratto Cassino-Roma

Un uomo di circa 70 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un treno. Il fatto è avvenuto nella stazione di Colleferro, centro in provincia di Roma. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto. Indagini affidate alla Polfer.

Investito dal treno, uomo di 70 anni muore alla stazione di Colleferro

Secondo una prima ricostruzione, si pensa al suicidio. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Sembrerebbe che l'uomo si sia posto davanti al treno in arrivo all'improvviso e il macchinista non sia riuscito ad evitarlo proprio in piena stazione ferroviaria. Forti rallentamenti ai treni della Cassino Roma e viceversa per tutta la mattinata, si viaggia su binario alternativo.

