Vacanze, weekend da bollino rosso sulle strade italiane: milioni di italiani in viaggio con il caro-benzina

Weekend da bollino rosso sulle autostrade italiane verso le principali località balneari e di villeggiatura. Possibili problemi nella circolazione già da oggi pomeriggio (venerdì 28 luglio). Per agevolare gli spostamenti è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Come di norma, società ed enti gestori hanno programmato le attività in modo da rimuovere i cantieri temporanei lungo le autostrade più trafficate oppure, laddove non possibile, garantire il maggior numero di corsie possibili.

Caro benzina

Intanto torna ad aumentare il costo della benzina e del gasolio. Secondo il sito specializzato Staffetta quotidiana, il self service supera quota 1,88 euro al litro, ai massimi da un anno, quando era applicato lo sconto sulle accise pari a 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro/litro, prezzo massimo da aprile. La benzina al self service in autostrada sfiora i due euro al litro (1,954 euro/litro), mentre il servito arriva a 2,2 euro. Un aumento dovuto al calo delle scorte americane, insieme allo stop di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia.

Prezzi che potrebbero crescere ancora nelle prossime settimane.

La Sicilia continua a bruciare: le fiamme invadono l'Autostrada A29

La situazione clima

Dopo i picchi delle scorse settimane, per questo week end si prevedono massime sui 35/37°C, con locali punte fino ai 38/39°C, in Sardegna, Sicilia e areee interne del Sud Italia. Al Centro invece, le massime raggiungeranno i 32/34°C, con locali punte a cavallo dei 35/36°C. Sulla Pianura Padana e nella Valle dell'Adige le massime saranno intorno ai 31/33°C.