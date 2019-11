Terrorismo, 12 estremisti di destra indagati in Toscana: «Volevano far saltare la moschea»

Il loro progetto era far esplodere la moschea di Colle Val d'Elsa (Siena) facendo saltare la condotta del gas. Ma poi avrebbero desistito temendo di esser scoperti dalla polizia. Dodici persone appartenenti all'estremismo di destra sono state indagate tra Firenze e Siena per detenzione abusiva di armi correlata alla costituzione di un'associazione con finalità eversiva. «Aveva già portato le mappe, gli si voleva far saltare il coso col gas così saltava tutto», si sente dire in un'intercettazione. Poi il progetto sarebbe stato bloccato.

«Se devo tirare una pistolettata non mi faccio problemi... la destra estrema è una filosofia di vita», diceva, nelle conversazioni intercettate dalla Digos di Firenze, il 60enne senese al centro dell'inchiesta. Secondo gli investigatori, il 60enne aveva l'abitudine di recuperare esplosivo da ordigni bellici inesplosi di cui era alla continua ricerca, sia nel territorio senese che in altre province. Il 60enne si qualificava come segretario della federazione di Siena del 'Mis- Movimento Idea Socialè. I membri senesi del partito che risultano indagati si chiamavano fra loro «camerati» nelle telefonate intercettate.

Dai colloqui intercettati emerge l'ipotesi che gli indagati avessero idea di costituire una «struttura qualificata pronta per ogni evenienza», hanno spiegato gli investigatori. Stavano preparando una sorta di «guardia nazionale repubblicana» chiamata a intervenire «arma alla mano, senza chiamare le forze dell' ordine e fare giustizia sommaria».

Ultimo aggiornamento: 17:59

