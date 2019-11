Siria, prete ucciso dall'Isis insieme a suo padre: attacco armato mentre erano in auto

Un prete e suo padre sono stati uccisi dall'Isis oggi nella Siria nord-occidentale in un agguato rivendicato dallo 'Stato islamico' nel distretto di Busayra, nella regione di Dayr az Zor sotto controllo delle forze curdo-siriane.

L'Isis ha pubblicato la foto di un documento di identità di una delle due vittime: si tratta di Ibrahim Hanna Bidu, appartenente alla chiesa armena cattolica della regione orientale siriana della Jazira. I due sono stati uccisi, secondo le prime informazioni, da due sicari che hanno aperto il fuoco contro l'auto su cui viaggiavano.



Armenian Catholic priest Hanna Ibrahim of al-Qamishli and his father Ibrahim Hanna Bidu, nicknamed Abu Huseib, were shot dead by unknown gunmen on the road between Deir Ezzor and al-Hasakeh as they headed to oversee the restoration of the Armenian Catholic Church in Deir Ezzor💔 pic.twitter.com/jYkUreEw63

