Giordania, lupo solitario accoltella 8 turisti a Jerash, la Pompei del Medio Oriente Video Mappa

Lupo solitario accoltella turisti, guide e autisti in uno dei siti archeologici più frequentati della Giordania a Jerash, città nel nord del Paese raggiunto ogni anno anche da 50mila visitatori italiani. A terra sono rimaste 8 persone, colpite da un giovane, definito dalle autorità un "lupo solitario", poi fermato e arrestato dalle forze di sicurezza. A fornire il bilancio definitivo dell'attentato all'arma bianca è stato il ministero della Sanità di Amman.



Dei feriti, 4 sono turisti stranieri: 3 messicani e una svizzera. Mentre gli altri 4 sono cittadini giordani, tra cui la guida che accompagnava i visitatori, un poliziotto e anche il conducente di un autobus. I più gravi sono uno dei turisti messicani e la guida turistica giordana, una delle centinaia che lavoro nel sito archeologico con resti greci e romani dell'antica Gerasa, detta anche la Pompei del Medio Orient, meta ogni anni di 350mila turisti.

