Afghanistan, i talebani a Trump dopo la cancellazione dei colloqui di pace: «Gli Usa pagheranno un prezzo»

Gli Stati Uniti pagheranno un prezzo: lo afferma una nota pubblicata online dall'Emirato islamico in Afghanistan, i talebani, in un comunicato di risposta al presidente Usa Donald Trump, che ha annunciato la cancellazione di incontri segreti con gli insorti e i responsabili del governo afghano per arrivare a una intesa di pace. «Arriveranno molti terroristi, gli Usa perderanno credibilità e diverrà più visibile la loro posizione contro la pace», recita il testo.Nel testo, i talebani affermano che i colloqui erano «a buon punto» e che l'impegno al dialogo dimostra che «non siamo noi a volere la guerra» in Afghanistan.«Entrambe le parti si preparavano a dare l'annuncio della firma dell'accordo», prosegue il comunicato, che precisa che gli insorti erano stati invitati agli incontri di Camp David a fine agosto ma che avevano deciso di attendere la firma dell'intesa. Ora «continueremo la jihad, crediamo fermamente nella vittoria finale», affermano i talebani che dicono di essere disposti a trovare una soluzione pacifica da 20 anni.