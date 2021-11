Terremoto a Pozzuoli preceduto da boato: colpa del Supervulcano più pericoloso al mondo

Un terremoto a Pozzuoli con una magnitudo molto bassa, ma sufficiente come sempre ad allarmare la cittadinanza per le particolari condizioni del suolo. Il sisma è stato registrato alle 21,17 del 2 novembre con magnitudo di 0,8 a profondità di 2,9 chilometri, con epicentro nel porto di Pozzuoli. Paura e tensione ai Campi Flegrei, dove la terra continua trema con le scosse del Supervulcano più pericoloso del pianeta. Ecco che cosa sta succedendo nell'area di Pozzuoli con lo sciame sismico degli ultimi giorni. Photo Credits: Shutterstock; music: "Summer" from Bensound.com

APPROFONDIMENTI SPAGNA Vulcano Canarie, terremoto di 5.0, il più forte... IL RICORDO Legnini a Norcia: «Oltre 27 miliardi per la ricostruzione... SICILIA Terremoto Lampedusa di 3.8, scossa in mare, non si segnalano... MONDO Messico, terremoto ad Acapulco di magnitudo 7



LEGGI ANCHE:-- Cosa succede in caso esplodesse? Le conseguenze dell’eruzione del ‘mostro vulcanico’