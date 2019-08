Terremoto tra Rodi e Creta di 5.1, allarme nelle isole del Dodecaneso

Terremoto, allarme nelle isole del Dodecaneso, nel Mar Egeo. Una forte scossa di magnitudo 5.1 secondo l'Ingv (di 5.3 secondo altri sistemi di rilevazione) è stata avvertita al largo di Rodi alle 13.58. La profondità è stata di 19 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popiolazione sia a Rodi che a Scarpanto e sulla costa orientale di Creta. Nel recente passato molti terremoti si sono registrati nell'area. Non vengono per ora segnalati danni a persone o cose.

Terremoto a Rieti di 3.5 avvertito ad Amatrice. «Prima un boato». Replica di 2.8 a Norcia



M5.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 97 km SW of #Ródos (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/OKwz4ICJmT

— EMSC (@LastQuake) August 28, 2019