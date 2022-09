Terremoto Genova, forte scossa di 4.1: gente in strada, sisma avvertito in tutta la Liguria

Terremoto a Genova, forte scossa avvertita in tutta la città e nel resto della Liguria. Secondo le stime Ingv, la magnitudo del sisma è di 4.1, localizzato a 2 chilometri da Bargagli (Genova) a una profondità di 10 chilometri. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15.39. Più prolungato nel levante.

Terremoto Genova, cosa sta succedendo

Ai piani alti degli edifici la scossa è stata avvertita in modo molto forte e sono tremati i vetri delle finestre. La scossa è stata avvertita in particolare nell'entroterra di Genova e del Levante, a Bargagli, Davagna e Torriglia. Il movimento tellurico ha sorpreso anche i turisti della riviera di levante, da Portofino a Sestri Levante, sia quelli che si trovavano negli alberghi ai piani più alti sia chi era in spiaggia.

Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. #terremoto #Genova #Bargagli — Giovanni Toti (@GiovanniToti) September 22, 2022

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha rassicurato tutti: «Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti».

Le segnalazioni social

Numerose le segnalazioni sui social. Il comico genovese Luca Bizzarri ha scritto: «Che botta!». Su twitter sono centinaia i commenti di utenti spaventati per l'intensità del terremoto: i post arrivano da Rapallo, Chiavari, Santa Margherita Ligure ed altri comuni della regione. Una ragazza scrive: «Terremoto terrificante, io nell’aula magna vecchia dell’Università, mi sono vista le statue e il lampadario in testa».