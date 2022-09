Terremoto ad Ascoli di 4.1, due scosse in sequenza. A Teramo evacuate le scuole primarie

Paura nelle Marche. Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12.25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Piceno. Epicentro a Folignano. Il sisma è stato avvertito chiaramente in una vasta zona, da Teramo a Pescara e in generale lungo tutta la costa adriatica. A seguito della scossa registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Ascoli Piceno, alle ore 12.24 con magnitudo 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

La scossa è stata seguita ad un minuto di distanza, alle 12.25, da un ulteriore evento di magnitudo 3.6.

Dalle prime verifiche effettuate, informa il Dipartimento, l'evento - con epicentro localizzato nei Comuni di Folignano (AP), Civitella del Tronto (TE) e Ascoli Piceno - risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Terremoto Marche, scuole evacuate

Evacuate però, per precauzione, alcune scuole. I vigili del fuoco al momento non hanno ricevuto richieste di intervento o segnalazioni di danni (che però potrebbero arrivare in un momento successivo) dopo le due scosse. Ma un elicottero sorvolerà tra poco la zona per una verifica della situazione dall'alto.