Turista italiana muore a Tenerife travolta da un'onda anomala: Rosy Tegiacchi affogata sotto gli occhi del marito

Stava passeggiando sulla spiaggia di Tenerife insieme al compagno quando è stata travolta da un'onda anomala. Così è morta Rosy Tegiacchi, una turista italiana in vacanza nella più grande delle isole Canarie.

Chi era la vittima

La donna, 65 anni di Tresivio (Sondrio), era andata in pensione lo scorso anno dopo aver lavorato al Settore Caccia e Pesca dell'amministrazione provinciale. A Tenerife ci era arrivata dieci giorni prima, per godere del clima mite dell'isola insieme al compagno, che l'ha vista annegare sulla battigia lunedì mattina. Entrambi, scrive La Provincia di Sondrio, erano volontari della Protezione civile Ana.

Cosa è successo

Proprio il referente del gruppo locale ha riferito della tragedia dopo essere stato avvisato dal compagno della donna. «Rosy stava passeggiando sulla battigia, come si fa tutti quando si è al mare, nell’acqua fin poco sopra le caviglie, quando, improvvisamente, è arrivata un’onda anomala che l’ha sbilanciata e trascinata via.

Lui ha fatto di tutto per trattenerla a se, ma non ci è riuscito». Inutile l'intervento dei bagnini presenti in spiaggia, che solo dopo due ore di tentativi sono riusciti a recuperare Rosy, ma ogn manovra per rianimarla è stata inutile.