Taranto, neonata muore "soffocata" nel lettone: genitori indagati per omicidio colposo

Aveva dormito nel lettone con mamma e papà ma al risveglio l'hanno trovata priva di sensi. Così una neonata di appena 40 giorni è morta a Taranto improvvisamente. Inutili le manovre di soccorso dei sanitari del 118 che hanno trovato la piccola in arresto cardiocircolatorio: la piccola è deceduta durante il trasporto verso il pronto soccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le ipotesi dei medici

Il corpo della bambina non presenta segni di violenza e il Pubblico ministero Enrico Bruschi ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi formulate dai medici, c'è quella di un soffocamento causato dalla presenza di muchi. Potrebbe dunque essersi trattato di un decesso per cause naturali, forse per una patologia congenita (non diagnosticata) che avrebbe causato un igurgito durante il sonno e dunque il soffocamento.

I genitori indagati per omicidio colposo

Al momento i genitori sono indagati per omicidio colposo, un atto dovuto dalla procedura di indagine. Sono al vaglio le posizioni di altre persone, come i medici che hanno avuto in cura la piccola negli ultimi giorni. Su indicazione della Procura sono stati anche sequestrati alcuni oggetti usati per la bambina.

