Genova, suora accoltellata durante la messa: ha salvato il prete. L'aggressore urlava: sono il diavolo

Dramma, nel pomeriggio di oggi, a Genova. Una suora di circa 30 anni è stata accoltellata nel tardo pomeriggio nei pressi di una chiesa a Genova, nella delegazione di Sestri Ponente. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la squadra mobile. L'aggressore, a quanto si apprende, è stato fermato.

La suora è vigile e cosciente hanno riferito i soccorritori. È stata ricoverata in codice rosso all' Ospedale S. Martino e sottoposta ai primi accertamenti per verificare l'entità delle ferite. L'aggressore, da quanto si apprende, dava in escandescenza, forse anche a seguito di un recente lutto.

L'aggressione alla suora a Genova sarebbe avvenuta dentro la chiesa, mentre un sacerdote stava celebrando la messa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'aggressore, un uomo di 57 anni, avrebbe iniziato a urlare «sono il diavolo» e avrebbe cercato di aggredire il sacerdote. La suora, di 30 anni, di origini indiane, sarebbe stata ferita nel tentativo di fermarlo. L'aggressore è rimasto all'interno della chiesa dove è stato arrestato.



