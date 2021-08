Studio romano vince Le Fonti Awards: è il Team Legale del 2020

Lunedì 2 Agosto 2021, 12:24

Lo Studio Legale e Tributario AMP - Albanese Maxia & Partners è il Team Legale dell'Anno 2020 - Boutique di eccellenza per il Diritto Commerciale, premiato in occasione dell’undicesima edizione di Le Fonti Awards Italy tenutasi a luglio 2021.

Una giuria composta da c.e.o. delle principali aziende italiane, docenti delle migliori facoltà giuridiche ed economiche, professionisti ed esperti di settore, ha scelto tra i numerosi candidati i più promettenti studi associati emergenti, focalizzati sull’universo business.

Durante la suggestiva cerimonia, tenutasi nel chiostro del Museo Diocesano "Carlo Maria Martini", il prestigioso riconoscimento ha incoronato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che, in un periodo particolarmente complesso per l’economia mondiale, hanno dimostrato una spiccata dedizione al lavoro, la capacità di fornire servizi di alta qualità, oltre ad elevate competenze specialistiche ed orientamento alla formazione ed all’innovazione.

Il premio è stato assegnato allo Studio AMP «per la costante attenzione ai bisogni della clientela, posta sempre al centro dell’azione di un team multidisciplinare; per l’elevata esperienza, professionalità e per un approccio sempre personalizzato ai bisogni degli assistiti; per i successi ottenuti nel contenzioso e nelle transazioni del settore».

Si tratta di una boutique multidisciplinare composta da avvocati, commercialisti ed esperti di vari settori, associati in una realtà decisamente smart, con sede principale a Roma e sedi di rappresentanza a Londra ed a Porto Cervo (Sardegna).

Ormai da molti anni, l’autorevole live streaming tv Le Fonti offre ad una community certificata, di oltre 10 milioni di utenti, un articolato palinsesto televisivo all news, focalizzato sulle tematiche economiche, finanziarie e legali di maggior interesse per gli operatori dell’universo business. Nell’ambito di tale palinsesto, Le Fonti TV organizza eventi globali di elevatissimo standing e networking profilato, come il C.e.o. Summit, durante il quale si tengono tavole rotonde cui partecipano sia imprese multinazionali che aziende di eccellenza locale, caratterizzate dalla crescita elevata e da un piano di sviluppo sostenibile. E non mancano, naturalmente, prestigiosi premi internazionali, che Le Fonti TV assegna periodicamente nel settore dell’impresa e delle categorie professionali di riferimento.

Le Fonti Awards Italy è la più interessante competizione in tal senso promossa da Le Fonti TV, alla quale partecipano vere eccellenze del mondo imprenditoriale e delle professioni, le cui attività vengono presentate a livello globale presso la comunità degli investitori, in tutte le città dove si tengono gli eventi collegati al premio, tra cui Milano, Londra, New York, Hong Kong, Dubai, Singapore e molti altri centri finanziari internazionali. Le molte testimonianze, rese dei grandi protagonisti delle precedenti edizioni, offrono una prospettiva chiara sull’importanza del premio. Vi invitiamo a leggerne alcune direttamente sul sito web www.lefontiawards.it/testimonials.php .