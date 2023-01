Monza, ragazzo spinto contro un treno per una felpa: il 15enne è ricoverato con un trauma cranico

Tragedia sfiorata all'interno della Stazione di Seregno, in provincia di Monza. Un ragazzo di 15 anni è stato spinto contro un treno in movimento, cadendo nello spazio tra il binario e le ruote del treno, da un gruppo di coetanei che volevano rapinarlo. A quanto emerso, il minore stava aspettando il treno in compagnia di un amico quando è stato aggredito da altri ragazzi ai quali ha rifiutato di dare la sua felpa. Il giovane è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

L'aggressione

Dopo essere stato spinto violentemente e volontariamente, come emerso dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, immediatamente acquisite dalle forze dell'ordine, il 15enne aggredito da un gruppo di coetanei ha urtato con lo zainetto contro il treno in movimento, per poi venire trascinato dal convoglio e risucchiato dal vortice di aria e cadere. Miracolosamente non è finito sotto il treno. Poco prima, mentre era con un amico, un gruppetto di coetanei lo ha accerchiato e ha preteso la sua felpa di marca. Lui ha rifiutato ed allora è scattata l'aggressione. Carabinieri e Polfer sono a caccia dei responsabili. L'aggressore rischia un'accusa per tentato omicidio